In vista dell'Air Show, il Pony Club Frecce Tricolori ricevuto dal sindaco di Bellaria Igea Marina

L'evento è in programma per il prossimo 21 giugno

Mentre cresce l’attesa per il grande ritorno a Bellaria Igea Marina della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto oggi (giovedì 19 febbraio) la visita di cortesia di una rappresentanza del Direttivo del Pony Club Frecce Tricolori n. 130 Rimini, composta dal Presidente Mirco Giacomini accompagnato da Massimo Cicchetti ed Alberto Esposito, che hanno omaggiato il primo cittadino con il poster ufficiale delle Frecce Tricolori 2026, oltre che con la brochure celebrativa del 65^ anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il Pony Club, realtà che segue con straordinaria passione tutto il mondo che ruota attorno alla pattuglia acrobatica, sarà presente a Bellaria Igea Marina con uno stand informativo anche in occasione dell’imperdibile appuntamento del prossimo 21 giugno: quando i leggendari Aermacchi MB-339 dell’Aeronautica Militare torneranno a solcare il cielo della nostra città, regalando a Bellaria Igea Marina le suggestioni di uno spettacolo inimitabile proprio nel primo giorno d’estate.