Minaccia di sparare agli agenti, dopo l'arresto il suo minimarket chiuso 8 giorni

I fatti avvenuti a Rimini. Il provvedimento di sospensione è stato notificato ieri (venerdì 8 agosto)

Ieri (venerdì 8 agosto) è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza, per 8 giorni, al titolare di un minimarket di Rimini che era stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, dopo aver reagito a un verbale, in quanto ad alcuni giovani erano state vendute bottiglie di alcol fuori dagli orari consentiti dalle ordinanze comunali. Dalla Questura si rileva: "Le attività preventive del personale di Polizia vengono regolarmente poste in essere per dare una risposta in termini di sicurezza ad esercenti, residenti e turisti in una zona della città dove, non di rado, si verificano fatti illeciti collegati all’abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte di giovanissimi turisti e ragazzi locali".