Rinasce luogo di cultura Riccione, inaugura il nuovo spazio Tondelli: niente palco rialzato, capienza sopra i 400 spettatori

L'inaugurazione in programma domenica 1° Novembre

Domenica (1° novembre) lo Spazio Tondelli di Riccione riapre dopo i lavori di riqualificazione, realizzati con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro. La struttura, composta da due immobili adiacenti tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni, amplia gli spazi originari: uno dei due edifici ospitava in precedenza degli uffici. Al termine dei lavori, i due immobili sono stati collegati in un unico ambiente, con al centro un'area scenica di 150 metri quadrati, priva di palco rialzato. La platea dispone attualmente di 277 poltroncine ribaltabili disposte in tribuna, ma la capienza potrà superare i 400 spettatori grazie all'aggiunta di sedute mobili, in base alle esigenze dei diversi spettacoli. Completano la struttura una regia tecnologicamente avanzata, collocata nella parte più alta della sala, ulteriori postazioni operative, camerini e spogliatoi, oltre a servizi rinnovati. Il teatro, che ospiterà spettacoli di prosa, danza, concerti e performance artistiche, è inoltre dotato di attrezzature sceniche e scenotecniche, impianti di illuminazione e sistemi audio e video di ultima generazione.

“La riapertura dello Spazio Tondelli rappresenta un traguardo raggiunto al termine di un percorso lungo e complesso - sottolinea la sindaca Daniela Angelini –. Dopo anni segnati da battute d’arresto, criticità ereditate e rallentamenti, la nostra amministrazione ha lavorato con determinazione per sbloccare il cantiere e riorganizzare i lavori per restituire questo nuovo spazio alla comunità. Invito fin d’ora tutta la cittadinanza alla giornata inaugurale del primo novembre, un momento speciale in cui festeggeremo insieme l’inaugurazione ufficiale consegnando alla comunità una struttura moderna. Il mio augurio è che lo Spazio Tondelli diventi una casa per tutti: un luogo dove incontrarsi, stare insieme in cui vivere la cultura da protagonisti, sperimentare linguaggi nuovi e sentirsi parte della nostra città".



