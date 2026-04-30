Inaugurata Cattolica in Fiore: "la Regina" diventa un grande giardino urbano

Gli stand dei migliori florovivaisti provenienti da tutta Italia presenteranno fiori e piante ornamentali di ogni tipo, specie rare ed esotiche

Da oggi (giovedì 30 aprile) a domenica 3 maggio, la città di Cattolica si veste di colori e profumi con Cattolica in Fiore, la storica mostra dei fiori e delle piante ornamentali, giunta alla sua 54ª edizione. Un appuntamento imperdibile, riconosciuto tra i più importanti eventi florovivaistici in Italia, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori. Da oggi, così, le vie del centro de "La Regina" si trasformano in un suggestivo giardino urbano, dove natura, arte e creatività si fondono in un’esperienza unica e coinvolgente, adatta a grandi e piccoli. Gli stand dei migliori florovivaisti provenienti da tutta Italia presenteranno fiori e piante ornamentali di ogni tipo, specie rare ed esotiche, le novità e le tendenze del giardinaggio e del verde urbano. L'evento è a ingresso gratuito.

Dopo l'inaugurazione, a opera della sindaca Franca Foronchi, sono stati premiati i tre vivaisti vincitori (due veneti e un riminese). La giuria li ha premiati in piazza Primo Maggio consegnando una targa e un assegno messo a disposizione grazie al contributo di RivieraBanca, sponsor della Mostra mercato. Il primo premio – di mille euro - è stato assegnato al vivaio di Erwin Botter (San Zenone degli Ezzellini, provincia di Treviso), uno stand esplosivo che propone una grande varietà di fiori, tra cui l’acacia Casque rouge, cornus florida e, novità di quest’anno, l’albero dei tulipani. Il secondo posto – 500 euro – se lo è aggiudicato il vivaio di Angelo Contarin, di Loria, provincia di Treviso, che si è distinto per essenze come tea-tree, gradile e boronia profumata rilassante. Sul terzo gradino del podio – 300 euro - è salito il vivaio “Il Corbezzolo” di Fabio Ercolani di Rimini che ha allestito uno stand coloratissimo di peonie giganti, iris, rose e tante erbacee perenni.

Fotogallery di Amato Ballante