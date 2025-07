Inaugurata la nuova pista ciclabile di San Martino dei Mulini: anche il sindaco pedala

Sacchetti: “Opera attesa da anni che collega centro e frazione”

Inaugurata ieri (domenica 15 giugno) la nuova pista ciclabile di San Martino dei Mulini, con una grande festa insieme alla ciclostorica “La Titanica”: dopo l’intervento del sindaco Filippo Sacchetti in piazza Ganganelli,più di 300 persone compresi numerosi ospiti hanno pedalato lungo il nuovo tracciato,con una sosta alla passerella ciclopedonale sul fiume Marecchia per il taglio del nastro prima di un ristoro conclusivo al Circolo Acli di San Martino.

Intorno alle ore 10,30 i primi ciclisti della “Titanica” – settima tappa del Giro d'Italia d’epoca – sono arrivati in piazza Ganganelli, dove il percorso breve della gara si è concluso al punto di ristoro offerto agli atleti da Pro Loco e Città Viva. Tra gli ospiti presenti in piazza Michela Moretti Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’epoca e nipote del campione Costante Girardengo,Gianbattista Baronchelli, professionista delle due ruote ai massimi livelli negli anni ’80 e ’90, e Giancarlo Brocci, fondatore della cicloturistica “L’Eroica”. Numerose anche le autorità intervenute: i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi e Teodoro Lonfernini, la consigliera regionaleAlice Parma, l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, la Giunta praticamente al completo, il presidente e diversi consiglieri comunali di Santarcangelo.





“Siamo felici di ritrovarci oggi per questa giornata di festa insieme agli amici della ‘Titanica’, un momento storico in cui inauguriamo un’opera attesa da tanti anni in particolare dagli abitanti di San Martino e Sant’Ermete” ha detto in piazza il sindaco Sacchetti. “Da oggi la frazione e il centro sono collegati da un tracciato di mobilità sostenibile che entra a pieno titolo nel sistema della ‘Città dei 15 minuti’ in corso di realizzazione. Non potevamo sperare di festeggiare nel migliore dei modi il primo compleanno di questa Amministrazione, e possiamo farlo anche grazie alle tante collaborazioni attivate su più fronti: dalla Provincia che ha messo in sicurezza il ponte alla Repubblica di San Marino con cui abbiamo costruito la giornata di oggi. Una giornata intitolata non a caso ‘Pedaliamo nella storia e nel futuro’, perché il ponte sul Marecchia porta con sé una lunga storia e perché – ha concluso il sindaco – pensiamo che i ponti non debbano essere solo infrastrutture ma possano tornare simboli di dialogo e pace, contro tutte le guerre in corso nel mondo”.

Circa 4,3 milioni di euro il costo complessivo dell’intervento realizzato da Comune e Provincia: la pista ciclabile che conduce dal centro di Santarcangelo a San Martino dei Mulini e viceversa– lunga 1,6 km compresa la passerella ciclopedonale che consente di attraversare il ponte sul fiume Marecchia –è stata realizzata per stralci con un costo complessivo di quasi 2,8 milioni di euro, di cui 1,2 milione di euro di finanziamenti sovraordinati tra Pnrr e fondi ministeriali. Prima dei lavori per la realizzazione della passerella, la Provincia di Rimini ha realizzato anche un intervento di manutenzione straordinaria del ponte per circa 1,5 milioni di euro, poi completato con la sostituzione dei giunti per una complessiva messa in sicurezza.

La progettualità del Comune sulla “Città dei 15 minuti” ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutti i cittadini di raggiungere i principali servizi in un quarto d’ora di mobilità sostenibile realizzando una serie di piste ciclabili pensate per collegare l’intero territorio, dalle frazioni al capoluogo. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Repubblica di San Marino, invece, segue la sottoscrizione nelle scorse settimane di una doppia lettera d’intenti tra il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, e il Segretario di Stato a Territorio, Ambiente e Agricoltura, Matteo Ciacci, per implementare una serie di azioni sinergiche allo scopo di valorizzare i rispettivi territori.