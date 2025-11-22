Incendio a Poggio Torriana: distrutti un capannone e un'abitazione

Fortunatamente non c'è stato nessun ferito

A Poggio Torriana un violento incendio ha colpito un capannone con annessa abitazione. È avvenuto ieri sera, dopo le 21, in via Palazzo. Come riporta Corriere Romagna, non c'è stato nessun ferito nonostante la casa fosse abitata da una donna, fortunatamente fuori durante il diffondersi delle fiamme. Le cause non sono chiare e non si esclude la matrice dolosa. I Vigili del Fuoco intervenuti in forze hanno contenuto l’incendio. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118.