Incendio all’alba a Roma: fiamme in un palazzo occupato, un ferito grave

Paura a Tor Cervara: nube di fumo visibile per chilometri, indagini sulle cause del rogo e sulla possibile tossicità dei materiali bruciati

Momenti di paura all’alba di martedì in via Cesare Tallone, nel quartiere Tor Cervara, dove un violento incendio è divampato all’interno di un edificio occupato abusivamente da decine di persone. Le fiamme sono partite dal piano terra, dove si trovava l’ex garage condominiale, trasformato nel tempo in una discarica piena di rifiuti, pneumatici abbandonati e materiale ferroso. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, allertate dagli operatori del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a gestire le persone che si trovavano all’interno dello stabile.

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi lanciato dal secondo piano per sfuggire alle fiamme e al fumo che avevano avvolto il complesso. Soccorso dai sanitari dell’Ares 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riferito dai soccorritori, i pompieri hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere alcune persone rimaste intrappolate sui ballatoi, dove erano stati costruiti alloggi di fortuna con cartoni e materiali di recupero. Dall’incendio si è sollevata una densa nube di fumo, visibile anche a chilometri di distanza. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale presenza di sostanze tossiche sprigionate dalla combustione dei rifiuti e dei pneumatici. All’arrivo delle squadre di soccorso, alcuni degli occupanti sono fuggiti, mentre altri si sono radunati nel cortile esterno, spaventati ma illesi.