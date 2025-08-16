Incendio distrugge bar di Santa Giustina, le fiamme "risparmiano" il distributore di benzina

Anche un furgone dell'attività è stato pesantemente danneggiato

Un ristorante bar di Santa Giustina, in via Montalaccio, è stato distrutto da un incendio scoppiato nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Sul posto, intorno alle 3.20 di notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. All'arrivo, le fiamme si erano già propagate per la struttura, danneggiando pesantemente anche un furgone della stessa attività. Fortunatamente l'incendio non si è propagato al vicino distributore di benzina. Le cause del rogo sono al vaglio delle forze dell'ordine. Pare che si sia trattato di un mozzicone di sigaretta, gettato inopinatamente in una delle fioriere esterne. Da lì le fiamme si sono propagate al ristorante, che era chiuso da qualche ora, concluso il servizio serale.



