Incendio sul tetto del condominio a Riccione: paura per i residenti, evacuati

Intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (giovedì 14 agosto) a Riccione, tra viale Parini e viale Catullo, in zona porto, dal tetto di un condominio. I primi a intervenire sono stati 4 agenti della Polizia Locale, che si stavano recando in spiaggia per i consueti servizi di controllo. Alla vista del fumo e delle fiamme, che si sprigionavano dal tetto catramato del condominio, dove era presente anche del materiale ligneo, si sono precipitati sul posto, facendo evacuare l'edificio. Due degli agenti sono saliti sul tetto, iniziando a intervenire sulle fiamme, usando l'acqua di un tubo di irrigazione di gomma.

Una volta fatto partire l'allarme, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati definitivamente dell'incendio, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati del residence nelle vicinanze, mettendolo in sicurezza: l'uso degli idranti infatti stava generando la caduta di materiale in direzione della struttura. Viale Parini è stato interdetto al traffico durante le operazioni.



