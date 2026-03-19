Incidente a Rimini: scontro frontale in via Casalecchio, strada chiusa

Scontro frontale a Rimini tra auto e mezzo nettezza urbana: giovane coinvolto, soccorsi sul posto e strada chiusa in entrambe le direzioni

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi giovedì 19 marzo a Rimini in via Casalecchio, strada parallela pista aeroporto, all’altezza dell’azienda Fonte Maggi, nei pressi del civico 41. Coinvolti un giovane automobilista e un mezzo della nettezza urbana in uno scontro frontale che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 20 anni del posto, appena uscito dal luogo di lavoro, stava percorrendo via Casalecchio in direzione Riccione a bordo della sua Volkswagen Polo. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane si è scontrato frontalmente con un mezzo della nettezza urbana che procedeva nel senso opposto, proveniente da Rimini poi finito contro la cancellata di una abitazione privata

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Due ambulanze del servizio sanitario sono giunte sul luogo dello scontro per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono ancora state rese note. A causa dell’incidente, via Casalecchio è stata temporaneamente chiusa al traffico sia in direzione Riccione sia verso Rimini, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso.