Incidente frontale in via Santa Cristina: quattro i feriti

Due le auto coinvolte. Vetture distrutte

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio, in via Santa Cristina a Rimini, all’altezza del civico 46. Un’Audi, con targa della Repubblica di San Marino, che procedeva in direzione San Marino–Rimini, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi frontalmente con una Jaguar che viaggiava in senso opposto.

A bordo dell’Audi si trovavano un uomo e una donna, mentre sulla Jaguar viaggiavano un uomo e una ragazza. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i mezzi della Polizia e i vigili del fuoco. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti.

Via Santa Cristina è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Le due vetture hanno riportato gravi danni.