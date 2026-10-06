Incidente in scooter, la Cassazione ribalta tutto: senzatetto dovrà ricevere altri 4.500 euro

Il 56enne era caduto a causa della ghiaia sulla carreggiata. L’assicurazione gli aveva già versato 9.500 euro, considerandoli il risarcimento definitivo

La Cassazione ha accolto il ricorso di un 56enne di nazionalità magrebina, senza fissa dimora, dopo che il Giudice di Pace e il Tribunale di Rimini avevano respinto la sua istanza per ottenere il risarcimento a seguito di un incidente stradale avvenuto nell'ottobre 2019. L'uomo, che all'epoca dei fatti viveva a San Leo, era in sella al suo scooter, quando perse il controllo del mezzo e cadde di sella a causa della presenza di ghiaia sulla carreggiata stradale. Il 56enne si rivolse alla propria compagnia assicurativa, che gli liquidò la somma di 9500 euro, a seguito di un'invalidità permanente all'11% riscontrata dal perito. La somma non fu ritenuta congrua, ma un acconto sulla somma complessiva di 14.000 euro. L'assicurazione, al contrario, ritenne di aver già chiuso così la pratica. Le ragioni della compagnia sono state accolte dal Giudice di Pace e dal Tribunale, ma la Cassazione ha invece stabilito che sia necessaria la volontà espressa, del danneggiato, di accettare la somma stabilita dall'assicurazione come risarcimento. Altrimenti ogni risarcito dovrebbe restituire i soldi per poi ottenere l'intera somma successivamente. La Cassazione ha dunque rinviato al Tribunale di Rimini affinché il 56enne, assistito dall'avvocata Stefania Urbinati dello studio Graziosi, possa ottenere i 4500 euro rimanenti.