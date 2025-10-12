Incidente lungo la Marecchiese: moto tampona auto, centauro sfonda il lunotto con il casco

L'urto è avvenuto nella località di Ponte Verucchio

Mattinata di paura lungo la Marecchiese, nella località di Ponte Verucchio, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e un motociclista.



Tutto è successo attorno alle 9.45 di questa mattina, di fronte al distributore Bar Undici. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro, a bordo della sua moto, avrebbe tamponato l’auto violentemente. Il motociclista sarebbe stato catapultato dalla forza dell’urto contro la vettura, sfondando il lunotto posteriore con il casco.

Nonostante la dinamica violenta dell’incidente, il centauro ha riportato solamente ferite lievi. Sul luogo è intervenuta l’ambulanza.

L’accaduto ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità causando lunghe code, dovute anche alla concomitanza con la Fiera Nazionale del Tartufo a Sant'Agata Feltria.