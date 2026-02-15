Altarimini

Incidente sulla Statale Adriatica: due auto coinvolte, tre feriti

Il più grave è un 31enne, portato all'ospedale Bufalini di Cesena

15 febbraio 2026 13:30
Incidente stradale ieri sera (sabato 14 febbraio), alle 21, sulla Statale Adriatica al confine tra Misano e Cattolica. Teatro dello scontro è stato il ponte sul Conca: coinvolte due auto, tre i feriti. Ad avere la peggio un 31enne, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Ferite meno gravi per una 59enne e un 61enne: il personale del 118, nel loro caso, ha disposto il trasporto all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale e infine anche il personale dei Vigili del Fuoco

