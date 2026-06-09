Incidente sulla strada per Saludecio: centauro sbalzato contro il parabrezza di un'auto

I mezzi coinvolti sono una moto Bmw e una Fiat 500

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio (9 giugno) a Tavullia, intorno alle 14.50, in via Strada del Piano, all'incrocio con la Sp65, che collega a Saludecio. Da una prima ricostruzione, una Fiat 500 condotta da un pensionato residente a Saludecio, stava percorrendo la Sp65, in direzione Tavullia, quando nell'affrontare la curva all'incrocio con la via Strada del Piano, si è scontrato con una moto Bmw, che viaggiava nel senso di marcia opposto. Nell'impatto il centauro, un uomo sulla quarantina, è finito sul parabrezza dell'auto e poi sull'asfalto. Subito allertati i soccorsi: per il pensionato alla guida della Fiat qualche escoriazione, mentre il centauro è stato portato all'ospedale di Pesaro per accertamenti. La Polizia Locale di Pian del Bruscolo ha eseguito i rilievi al fine di ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

Le foto di Amato Ballante