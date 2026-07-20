Incidenti stradali, a Rimini in 24 anni vittime della strada ridotte dell'86%

L'amministrazione comunale riminese: "Rimini tra le province italiane con il più basso tasso di mortalità"

Rimini si colloca tra le province italiane con contenuto tasso medio di mortalità per incidenti stradali nel triennio 2022-2024. Lo riferisce l'amministrazione comunale, citando dati Istat e del Ministero dell'Interno, elaborati dal Sole 24 Ore, che hanno messo a confronto 100 province italiane in base al tasso di mortalità per incidente stradale ogni 100.000 abitanti. Rimini si posiziona invece nella parte medio bassa della classifica e il risultato, a detta di palazzo Garampi, conferma il trend di costante calo dei sinistri con esito mortale registrati sul territorio: dai 29 decessi del 2000 si è passati a 4 nel 2024 e a 3 nel 2025 (dato confermato anche nei primi mesi dell'anno in corso). Nel dettaglio, dal 2000 al 2024 le persone decedute in seguito a incidente stradale si sono ridotte dell’86,21%.

A detta dell'amministrazione comunale riminese, analizzando i dati, l'inasprimento delle sanzioni per chi provoca un incidente mortale alla guida non ha prodotto una riduzione significativa delle vittime della strada, tornate a crescere nel 2024 fino a superare le tre mila unità, oltre otto ogni giorno. Anche le denunce restano stabili nel tempo, mentre una parte rilevante dei decessi continua a riguardare sinistri con un solo veicolo o l'investimento di pedoni, spesso legati a distrazione, velocità eccessiva o criticità delle infrastrutture.

"Il quadro riminese si muove in controtendenza - annuncia l'amministrazione comunale - e come risulta infatti dal report nel Comune di Rimini per l'anno 2024, rilevati da polizia locale e polizia, tra il 2000 e il 2024 gli incidenti sul territorio comunale sono scesi da 2.585 a 1.383, con una diminuzione del 46,5%, i feriti sono passati da 2.448 a 996, in calo del 59,31% , mentre i decessi (passati da 29 a 4) sono calati dell’86,21%. Nel 2025 la sola Polizia Locale ha rilevato 1.381 incidenti, di cui 782 con feriti, e 3 sinistri mortali, confermando la tenuta del trend degli ultimi anni. Restano tuttavia sotto osservazione i comportamenti a rischio: nel 2025 sono stati registrati 42 incidenti legati a guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti e 47 casi di omissione di soccorso".

"Il risultato raggiunto conferma l'efficacia di un lavoro costante - aggiunge l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini - . L’aumento dei controlli e la continuità delle politiche di sicurezza hanno contribuito a ridurre il numero dei sinistri e, soprattutto, quello degli incidenti mortali. Sono risultati che nascono anche da una trasformazione urbana attenta alla mobilità sostenibile, agli eccessi di velocità, dalla conversione di semafori in rotonde, dal rafforzamento della videosorveglianza e dall'impegno quotidiano della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sul territorio".