Inclusione a tavola: dodicesima edizione del pranzo sociale di Rimini Autismo

Il convivio si terrà presso il Palatenda di Parco Sandro Pertini

Domenica 30 novembre alle ore 12.30 torna uno degli appuntamenti tradizionali dell’associazione Rimini Autismo: il pranzo sociale, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, che si terrà presso il Palatenda di Parco Sandro Pertini, in via Tommaseo – Rivazzurra/Marebello di Rimini (zona “Ghetto Turco”).

L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione Rimini per Tutti, è dedicato alle famiglie di Rimini Autismo, agli amici e a tutti coloro che, nel tempo, hanno condiviso e sostenuto il percorso dell’associazione. Si tratta di un’occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze e rinnovare insieme il valore dell’inclusione e della solidarietà.

Il ricavato del pranzo – il cui contributo è di 35 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni – è destinato a sostenere progetti e attività a beneficio dei ragazzi e delle famiglie cui l’associazione si dedica con impegno da oltre vent’anni.

Fin dalla sua prima edizione, il convivio si è distinto per una tradizione speciale: la partecipazione attiva degli amministratori locali – sindaci, assessori e consiglieri – nel ruolo di volontari per il servizio ai tavoli. Un gesto simbolico, ma profondamente significativo, che esprime la vicinanza concreta tra istituzioni e cittadini, e che rappresenta un segno tangibile di una comunità realmente inclusiva e solidale.

Il servizio sarà curato anche dai ragazzi di Call me Aut un progetto work in progress finalizzato a offrire formazione professionale e costruire opportunità lavorative concrete per ragazzi con autismo, in un contesto che valorizzi le differenze e riconosca i talenti di ciascuno.

“Il nostro pranzo annuale non è solo un momento per stare insieme: è la prova concreta di una comunità che si incontra, condivide e crea legami veri. – spiega la presidente Alessandra Urbinati – Collaborare e lavorare insieme è il modo più efficace per costruire fiducia e rafforzare il senso di comunità. In un periodo in cui ascolto e partecipazione sembrano indebolirsi, ritrovarsi attorno a un tavolo, come una grande famiglia, ha un valore speciale. E un grazie particolare va agli amministratori locali che, da anni, rinnovano la loro presenza e il loro ‘servizio’… in tutti i sensi: un gesto semplice ma molto significativo per tutta la comunità.”

Il Pranzo di Beneficenza di Rimini Autismo è aperto a chiunque desideri condividere un momento di convivialità, amicizia e solidarietà. Il pesce è ottimo e ogni partecipazione contribuisce a sostenere concretamente i progetti dell’associazione. Ogni posto a tavola è un gesto d’amicizia e di vicinanza.

Prenotazione obbligatoria:

È necessario prenotarsi telefonando al numero 351 386 1332 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18) oppure inviando una e-mail a [email protected].