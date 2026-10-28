Inclusione scolastica, Rimini: delegazione ungherese in visita per studiare il modello educativo

Una quindicina di docenti e professionisti della formazione ha incontrato il Comune nell’ambito del programma Erasmus+

Una delegazione di circa quindici docenti e professionisti della formazione provenienti dall'Ungheria ha incontrato ieri il Comune di Rimini nell'ambito del programma Erasmus+ per approfondire le esperienze sviluppate sul territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

La visita ha coinvolto insegnanti e operatori attivi principalmente nei settori della formazione sanitaria e del supporto educativo agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

Al centro del confronto il lavoro di rete che coinvolge scuola, servizi educativi, sociali e sanitari e gli strumenti messi in campo per accompagnare gli studenti nei percorsi scolastici, favorendone la piena partecipazione alla vita educativa.

Un sistema che ha spinto la delegazione ungherese a scegliere Rimini come tappa del proprio percorso di approfondimento sui temi dell'inclusione scolastica.