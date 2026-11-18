Dati Openpolis Inclusione scolastica, Rimini seconda in Emilia-Romagna per dotazioni informatiche

Il 68,65% delle scuole frequentate da alunni con disabilità dispone di strumenti informatici specifici

Rimini si conferma tra i territori più avanzati dell'Emilia-Romagna sul fronte dell'inclusione scolastica. È quanto emerge dall'ultima elaborazione di Openpolis su dati Istat 2023, che rileva come il 68,65% delle scuole nella provincia di Rimini, frequentate da alunne e alunni con disabilità, disponga di strumenti informatici adattati. Rispetto alla precedente rilevazione riferita al 2022, la percentuale cresce di 0,94 punti, consentendo a Rimini di guadagnare posizioni nella graduatoria regionale e di attestarsi oggi al secondo posto, alle spalle della sola Ravenna. Uno degli strumenti più rilevanti per l’inclusione didattica – soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle nuove tecnologie – è la disponibilità di postazioni informatiche adattate. Soluzioni che possono facilitare il percorso scolastico e favorire l’acquisizione di competenze sempre più importanti. Uno degli indicatori quindi che misurano concretamente la capacità di una comunità di costruire inclusione e garantire pari opportunità educative. "Il fatto che Rimini migliori il proprio dato – dichiara Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - e salga al secondo posto in Emilia-Romagna conferma la validità di un percorso che negli anni ha visto crescere investimenti, professionalità e servizi dedicati ai bambini e alle bambine con bisogni particolari. Nel solo 2025 il Comune di Rimini ha destinato oltre 6 milioni di euro agli interventi e alle figure specialistiche per l'inclusione educativa, rafforzando la rete di sostegno a famiglie, scuole e operatori. Dietro questi numeri non ci sono soltanto strumenti tecnologici, ma una scelta precisa: considerare l'inclusione come una componente essenziale della qualità del nostro sistema educativo, che rende possibile una scuola sempre più inclusiva e capace di offrire opportunità a tutte e tutti".