"Incontri d'Attore" conquista il pubblico: oltre 3.000 spettatori a Bellaria Igea Marina

Grande successo per la prima edizione della rassegna con Diego Abatantuono, Laura Morante e Giancarlo Giannini

Un successo straordinario e travolgente ha accompagnato la rassegna "Incontri d’Attore", che dal 18 al 20 luglio ha trasformato Bellaria Igea Marina nel cuore pulsante della cultura, del cinema e del teatro italiano. Oltre tremila spettatori hanno affollato Piazzale Kennedy nel corso delle tre serate, confermando la città come punto di riferimento per i grandi eventi della stagione estiva.

La manifestazione, curata e organizzata da Fondazione Verdeblu e dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione di Approdi e Frangenti Aps, ha proposto un’intelligente ed elegante evoluzione del classico talk show. Gli appuntamenti si sono trasformati in vere e proprie passeggiate intimistiche, in cui gli ospiti si sono messi a nudo raccontando la propria vita, il lavoro, aneddoti inediti di carriera e riflessioni personali, il tutto incorniciato da suggestivi momenti musicali.

I protagonisti delle tre serate

18 Luglio — Diego Abatantuono: la serata inaugurale è stata un vero e proprio trionfo di pubblico e partecipazione. Diego Abatantuono, con la straordinaria e beniamina partecipazione di Aldo Baglio (volto storico del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo), ha regalato momenti di altissima comicità, ironia e un costante, caloroso dialogo con le tante domande arrivate direttamente dalla platea.

19 Luglio — Laura Morante: la seconda serata ha visto sul palco l'eleganza e la profondità artistica di Laura Morante, che ha incantato i presenti con un racconto intimo e raffinato del suo percorso umano e cinematografico, con interventi musicali a cura di Darma, Luca Quadrelli e Davide Baldazzi.

20 Luglio — Giancarlo Giannini: a chiudere la rassegna è stato il carisma travolgente di Giancarlo Giannini, gigante del cinema internazionale, che ha regalato una lezione di vita e di arte ammaliando il pubblico di Piazzale Kennedy con l’accompagnamento musicale del Maestro Marco Zurzolo al sax.

Riguardo alla manifestazione, afferma, il Sindaco Filippo Giorgetti:

"Il solco è quello che abbiamo inteso imprimere alla nostra offerta culturale in questi anni: con un progressivo innalzamento della qualità che si riflette in ospiti d’eccezione e in partnership di assoluto prestigio. Un’offerta di qualità, non di nicchia, in grado di convivere con la vocazione popolare dei volti più amati del mondo della musica, dello spettacolo, del teatro e del cinema. Mi piace ricordare, a tal proposito, la crescita del Bellaria Film Festival ed anche il nuovo slancio della promozione che ruota attorno alla figura di Alfredo Panzini, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, ma davvero, soprattutto, i tanti altri eventi turistici aventi rilevanza e appeal sul piano culturale. “Incontri d’Attore” è stata un’iniziativa coerente con questa mission, una tre giorni che ha rappresentato un crescendo rossiniano, partendo dall’energia e dalla capacità di coinvolgimento di Diego Abatantuono, passando attraverso la classe ed eleganza di Laura Morante, fino al gran finale con il maestro del cinema italiano e mondiale Giancarlo Giannini: che con la platea di Bellaria Igea Marina ha instaurato un feeling profondo, tangibile. Tre serate di grande visibilità con tre nomi importantissimi che hanno scelto di venire Bellaria Igea Marina, la miglior gratifica rispetto al percorso di qualità che abbiamo intrapreso."

Un'attrazione per tutto il territorio: il grandissimo riscontro di pubblico ha evidenziato come l'evento abbia saputo intercettare non soltanto i tanti turisti in vacanza sulla Riviera, ma anche moltissimi residenti arrivati dai comuni limitrofi. Un risultato che conferma la straordinaria capacità attrattiva di Bellaria Igea Marina e la qualità di una proposta culturale e di intrattenimento di alto livello.

"Abbiamo inventato un nuovo format d’intrattenimento" – spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu "e già alla prima edizione ha ottenuto un ottimo successo, alzando anche il livello culturale degli spettacoli e contestualmente ci ha smarcato dai tanti concerti, proposti quest’anno in Romagna. Le novità e le idee differenti ci permettono di farci notare mediaticamente, diversamente da chi perpetua i medesimi modelli di eventi, anche se consolidati."