Incontri su tutto il territorio Riminese: per De Pascale e gli assessori un tour di 24 ore

Anche l'Alta Valmarecchia coinvolta negli incontri istituzionali di lunedì 5 ottobre

Un’occasione per ascoltare i bisogni delle comunità e dei territori, raccontarne le eccellenze e le criticità, mostrare ciò che è stato realizzato finora, i progetti in corso e prendere impegni per il prossimo futuro. Così l'amministrazione regionale per presentare “Incontro ai territori”, i nove appuntamenti, uno per ogni provincia dell’Emilia-Romagna, con protagonista la giunta: un progetto che partirà lunedì 5 ottobre da Rimini. La mattinata inizierà alle 9 con la seduta congiunta della Giunta regionale e di quella comunale nella sede del Comune di Rimini, Palazzo Garampi, in Piazza Cavour; a seguire, alle 10,15, in programma l’Assemblea di tutti i sindaci del territorio provinciale con la partecipazione della Giunta regionale nella sede della Provincia di via D. Campana, 64. La giornata proseguirà nel primo pomeriggio con la seduta della Giunta regionale e il tour del presidente, del vicepresidente, della sottosegretaria, delle assessore e degli assessori sul territorio, in visita a imprese, scuole, presidi sanitari, opere infrastrutturali, cantieri, realtà associative, culturali, sportive. L’assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili, Giovanni Paglia, non potrà essere presente perché parteciperà a Roma a un incontro sulla vertenza Electrolux.

L’agenda del pomeriggio, a partire dalle ore 14,30

Dopo la mattinata dedicata al confronto con sindache e sindaci, amministratrici e amministratori locali, e la seduta di Giunta, assessore e assessori regionali, sottosegretaria e vicepresidente, così come il presidente de Pascale, avranno un fitto calendario di appuntamenti nel territorio riminese. Il presidente Michele de Pascale sarà, insieme all’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, alle ore 14,45 a Cattolica per un incontro pubblico sugli hub urbani e alle ore 16 a Riccione in viale Ceccarini per un sopralluogo sui lavori di rigenerazione urbana. Il vicepresidente Vincenzo Colla è in visita all’azienda Teddy Group S.p.a. di Rimini. La sottosegretaria Manuela Rontini in sopralluogo al cantiere (lotti 1 e 2) della cassa d’espansione Torrente Ventena a S. Giovanni in Marignano e Cattolica (ore 15 circa, aperto alla stampa in via Longlaville a San Giovanni in Marignano) L’assessora Gessica Allegni fa la sua prima tappa a Verucchio, alle ore 15,15 circa, al Chiostro di san Francesco per la visita al cipresso monumentale di 800 anni, poi si sposta al Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria di recente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco. Qui, l’assessora incontra il sindaco Goffredo Polidori, la Giunta, il Consiglio comunale e gli operatori culturali (aperto alla stampa e alla cittadinanza, ora prevista 16,45). L’assessore Davide Baruffi, è in visita alla sede sperimentale Rimini Blue Lab-San Giuliano, poi alla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine (in via Michele Rosa, 1 a San Leo) e infine a Talamello incontra i sindaci del territorio per fare il punto sulle strategie per le aree montane e interne. L’assessora Isabella Conti, in visita alla comunità socio-educativa per minori “Il Mantello” di Rimini e alla Cooperativa Akkanto di Santarcangelo di Romagna, struttura socio-sanitaria che si occupa di persone con disabilità e minori. L’assessore Massimo Fabi, incontra i professionisti sanitari all’Ospedale Infermi di Rimini. L’assessora Roberta Frisoni al Palazzo del Turismo di Cattolica ha in programma, insieme al presidente de Pascale, un incontro pubblico (ore 14,45) con la sindaca Franca Foronchi, l’assessora alle Attività economiche, Elisabetta Bartolucci, e gli operatori economici con focus sul tema degli hub urbani. L’assessora Frisoni si sposta poi a Riccione all’impianto sportivo Playhall “Massimo Pironi” per un secondo incontro pubblico (circa ore 16,30) con la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e l’assessore allo Sport, Simone Imola, insieme agli operatori economici e alle società sportive. L’assessore Alessio Mammi, incontra i produttori della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini presso l’azienda Podere Vecciano a Coriano. L’assessora Elena Mazzoni, in visita istituzionale all’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata presso il Comune di Bellaria-Igea Marina, poi ad alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata: Gruppo appartamento Reabita di Bellaria-Igea Marina e “Casa di Ebere e Romanus” a Santarcangelo di Romagna (quest’ultima visita aperta alla stampa alle ore 17). L’assessora Irene Priolo, si reca alla sede della Cooperativa sociale Cuore 21, a Riccione, che in collaborazione con Start Romagna ha dato vita al progetto dell’autobus artistico “Fuori Linea”; a seguire la visita al sito contaminato e oggetto di bonifica nell’area industriale di San Giovanni in Marignano. Chiude con la visita al cantiere dell’area dismessa di via Roma/via Forlì a Morciano di Romagna, per la realizzazione di un nuovo polo culturale e sociale.