Incontro in teatro a Novafeltria su Fileni e allevamenti intensivi, Wild: "La politica era presente"

La replica del consigliere dell'Unione a Marcello di Fratelli d'Italia

"Vorrei fare chiarezza: il consigliere Marcello non era l'unico politico presente, oltre all'assessore di Novafeltria Fabio Pandolfi". Così Patrick Wild, di PenSa una mano per Santarcangelo e consigliere dell'Unione Comuni Valmarecchia, replica alla nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, in merito all'incontro di mercoledì scorso (3 settembre) al teatro Sociale di Novafeltria, sul tema degli allevamenti intensivi.

Il consigliere precisa anche sui propri canali social: "Delle due, l'una: o il consigliere regionale-comunale Marcello non era molto attento, o non conosce gli altri amministratori della Valmarecchia o, molto più verosimilmente, il reale intento della sua presenza defilata all’incontro di ieri sera era fare strumentalizzazione politica fine a se stessa. Si, perché oltre a me erano presenti altri colleghi consiglieri dell’Unione di varia provenienza geografica e politica, un sindaco e magari altri che non ho individuato…ma nessuno ha sentito l’esigenza urgente di comunicarlo seduta stante alla stampa senza peraltro nemmeno intervenire. Dunque a che pro? Per farci sapere che Fratelli d'Italia era presente?".

Precisata dunque la presenza di altri esponenti politici, Wild effettua una riflessione sull'appuntamento organizzato dagli Amici della Valmarecchia e sulla realizzazione dell'allevamento Fileni alla Cavallara: "Grazie agli organizzatori per la realizzazione dell’iniziativa e gli interventi ricchi di contenuti, che hanno consentito di ripercorrere le tappe principali e le criticità di un progetto insensato e nocivo sotto ogni punto di vista, di cui la Valmarecchia non aveva e non ha bisogno. Si sarebbe potuto e dovuto fare ben altro e da amministratore pubblico della vallata, seppur senza ruoli esecutivi, me ne vergogno. Anche per chi in questi tre anni ha rinunciato a esercitare il proprio ruolo a scapito dell’interesse pubblico".