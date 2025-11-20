Indagato per terrorismo islamico, non si presenta all'interrogatorio: scatta la ricerca

Il 25enne residente a Rimini aveva postato sui social contenuti inneggianti ad Al Qaeda e all'Isis

La Procura distrettuale di Bologna aveva chiesto per lui, un 25enne originario del Bangladesh residente a Rimini, la custodia cautelare in carcere per fatti di terrorismo islamico. Il Gip, prima di decidere se disporla, ha fissato l'interrogatorio preventivo, per la mattinata di oggi (20 novembre), con avviso all'indagato: ma il giovane non si è presentato ed è attualmente ricercato dal Ros dei carabinieri.

Il giovane, secondo quanto si apprende, risponde di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità terroristica di natura jihadista, per alcuni post inneggianti ad Al Qaeda e all'Isis.

L'interrogatorio preventivo è una delle novità della cosiddetta riforma Nordio, che prevede di avvisare l'indagato, per alcuni reati, prima del possibile arresto chiesto da una Procura.