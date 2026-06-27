Indel B, eccellenza santagatese: il suo patron 90enne "primo ad arrivare, ultimo ad andarsene"

Visita del sindaco di Rimini allo stabilimento: "Valmarecchia? Un territorio dove possono nascere imprese capaci di competere nel mondo, creando lavoro, innovazione e valore"

Il sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad è stato in visita allo stabilimento Indel B di Sant'Agata Feltria, accompagnato dal sindaco Goffredo Polidori e da Franco Vicini, ex sindaco e "instancabile animatore culturale e autentica memoria storica del territorio", come evidenziato dallo stesso Sadegholvaad.

Indel B, azienda leader nella produzione di piccoli frigoriferi per camion, alberghi e yacht, è un'eccellenza per tutto il territorio riminese e non solo, un simbolo del Made in Italy, che esporta i suoi prodotti nel mondo, dagli Usa al Brasile. Annovera più di 600 dipendenti nei due stabilimenti, il secondo a Secchiano di Novafeltria, e ha dodici sedi aziendali sparse nel mondo. Dietro questa storia di successo imprenditoriale c'è il cavaliere Antonio Berloni, classe 1936: "ogni mattina prende l’auto da Pesaro e raggiunge Sant’Agata, è tra i primi ad arrivare in azienda ed è tra gli ultimi ad andare via", evidenzia Sadegholvaad. "È di quelli che dice pane al pane e vino al vino, a cui non manca la battuta pur essendo estremamente rigoroso, che va giustamente orgoglioso di quello che insieme a manager, collaboratori e dipendenti, è riuscito a costruire e di quello che ancora si potrà fare. Sempre guardare avanti, con le radici fortemente radicate nel territorio. Un territorio dove possono nascere imprese capaci di competere nel mondo, creando lavoro, innovazione e valore", sottolinea il primo cittadino.