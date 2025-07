Indennizzi ai balneari, Croatti “Governo Meloni umiliato da Ue e Corte dei Conti”

L'attacco del senatore riminese del Movimento 5 Stelle

"Dopo la Commissione Ue anche la Corte dei Conti ha praticamente passato nel tritacarte la bozza di decreto ministeriale sugli indennizzi dei balneari voluto dal governo Meloni. Una bocciatura totale e umiliante che certifica l’inadeguatezza dell’esecutivo". Così in una nota il senatore M5s Marco Croatti.

“È l’ultimo atto di una presa in giro ormai pluriennale dei vari Meloni, Gasparri e Salvini nei confronti di un comparto che doveva già essere aperto a gare pubbliche da un pezzo per eliminare storture storiche, privilegi feudali e per dare tutele ai cittadini e certezze ai concessionari.

La commissione Ue e il Consiglio di Stato in queste ore si sono espresse con grande durezza bocciando incentivi che sono contro il diritto italiano ed europeo e che, per altro, avrebbero limitato la concorrenza e favorito soltanto i grandi capitali.

E qui c’è uno degli aspetti più gravi: in tre anni di governo il governo Meloni non ha fatto nulla per inserire tutele future per le piccole imprese, per proteggere il lavoro, per garantire diritti ai cittadini; i comuni dovranno correre in ordine sparso per indire gare che sono diventate sempre più urgenti per via della costosa procedura d’infrazione che rischia di colpire il Paese e per evitare ricorsi e denunce rispetto ad una proroga delle concessioni al 2027 ritenuta illegittima. Davvero un capolavoro di incapacità, mentre il comparto affonda e da anni continua a perdere competitività per mancanza di certezze e investimenti”. Conclude Croatti.