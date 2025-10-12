Indennizzi per le concessioni, balneari con De Pascale: "Difende le famiglie da mafie e multinazionali"

L'intervento di Mauro Vanni: "Il pensiero di De Pascale è un pensiero moderno a tutela della proprietà privata e degli investimenti"

Continua il dibattito sul futuro dell'imprenditoria balneare, in attesa delle aste per l'assegnazione delle concessioni. Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese demaniali, elogia il presidente della giunta regionale Michele De Pascale, che si è detto favorevole, come il ministro Salvini, alla concessione di indennizzi per i balneari uscenti. Una posizione, quella del presidente De Pascale, che è costata critiche anche da parte di militanti del suo stesso partito, il Pd. Vanni evidenzia: "Ci schieriamo al fianco di Michele De Pascale, che rappresenta un pensiero moderno, a tutela della proprietà privata, e degli investimenti delle microimprese che con il loro lavoro hanno creato un’eccellenza che contribuisce fortemente al Pil nazionale, in particolare a quello regionale".

Gli "oppositori", accusa Vanni, "non capiscono che senza riconoscimento degli investimenti non ci sarà futuro per le imprese balneari. Difendendo la liberalizzazione totale si favoriscono le moltiplicazioni e le mafie, a discapito delle microimprese a gestione famigliare. Sono vecchie logiche, ormai sorpassate, che hanno l’obiettivo primario di combattere la proprietà privata altrui per difendere i propri privilegi".

"De Pascale ben fa a difendere un comparto nato nella nostra regione, che ha fatto scuola ovunque, portando benessere e lavoro alla nostra regione. De Pascale fa bene a tutelare le famiglie balneari italiane contro le multinazionali e le mafie internazionali", chiosa Vanni.