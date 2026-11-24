Induzione, errori comuni: dalla scelta delle pentole alla pulizia del piano

Scopri gli errori più comuni nell’uso del piano a induzione e i consigli per mantenerlo efficiente e pulito nel tempo

Il piano a induzione è ormai una presenza fissa in molte cucine: è rapido, preciso e, se usato bene, anche efficiente. Eppure, soprattutto nei primi mesi, è facile commettere qualche errore che ne riduce le prestazioni o ne rovina l’aspetto. Quasi sempre non è niente di grave: basta conoscere le abitudini sbagliate più diffuse per correggerle subito. Vediamole insieme, dalla scelta delle pentole alla pulizia di tutti i giorni.

Usare pentole non compatibili

Il primo errore, e anche il più comune, riguarda le stoviglie. L’induzione funziona grazie a un campo magnetico che riscalda direttamente il fondo della pentola. Se il materiale non è ferromagnetico, il piano non la riconosce. Alluminio, rame, vetro e terracotta non vanno bene, a meno che non abbiano un fondo pensato per l’induzione. Il modo più semplice per verificarlo è avvicinare una calamita al fondo: se aderisce bene, la pentola è compatibile. Molti produttori riportano anche il simbolo dell’induzione, una piccola spirale, sotto la base o sulla confezione. Quando si scelgono le pentole per il piano a induzione conviene guardare anche il fondo, che deve essere piatto, spesso e uniforme.

Sbagliare le dimensioni

Anche una pentola compatibile può dare risultati deludenti se non ha la misura giusta. Un fondo troppo piccolo rispetto alla zona di cottura può non essere rilevato, oppure scaldarsi male. Al contrario, una padella molto più grande della zona rischia di cuocere in modo disomogeneo, con il centro caldo e i bordi tiepidi. L’ideale è abbinare il diametro del fondo a quello della zona indicata sul vetro, oppure sfruttare le zone flessibili, se il piano le prevede.

Fondi deformati o rovinati

Con il tempo alcune pentole tendono a incurvarsi, soprattutto se subiscono sbalzi termici, come quando si mettono ancora bollenti sotto l’acqua fredda. Un fondo bombato tocca meno il piano e quindi scalda peggio. Se una padella “balla” o non scalda più come prima, probabilmente il problema è proprio questo.

Trascinare le pentole sul vetro

Il piano a induzione è in vetroceramica, un materiale resistente ma non indistruttibile. Trascinare pentole e padelle, specialmente se hanno il fondo ruvido o qualche residuo di sporco, può lasciare graffi sottili che col tempo si notano. Meglio sollevarle sempre quando si spostano da una zona all’altra.

Impostare sempre la potenza al massimo

L’induzione è molto più rapida dei fornelli tradizionali, e chi è abituato al gas tende a sottovalutarlo. Usare la potenza massima per tutto fa spesso bruciare olio, burro o soffritti in pochi secondi. Conviene invece partire con livelli medi e alzare solo quando serve, per esempio per portare l’acqua a ebollizione. La funzione booster, se c’è, è utile proprio in questi casi, ma va usata per brevi periodi.

Pulire con i prodotti sbagliati

Arriviamo alla pulizia, dove gli errori sono frequenti. Spugne abrasive, pagliette metalliche e detergenti aggressivi possono opacizzare o graffiare la superficie. Anche i prodotti a base di candeggina o ammoniaca sono da evitare. Per la manutenzione di tutti i giorni bastano un panno morbido in microfibra e un detergente specifico per vetroceramica.

Rimandare la pulizia

Un altro errore è lasciare che lo sporco si accumuli. Zucchero, latte o sughi traboccati, se si seccano, diventano molto più difficili da togliere. Il vantaggio dell’induzione è che il vetro intorno alla pentola si scalda poco, quindi si può pulire subito dopo l’uso, facendo attenzione al calore residuo della zona di cottura. Per le incrostazioni più ostinate c’è un raschietto apposito, da usare con la lama inclinata e senza forzare.

Usare il piano come appoggio

Infine, una distrazione molto comune: appoggiare sul piano spento utensili, coperchi, barattoli o il telefono. Oltre al rischio di graffi, un oggetto metallico lasciato su una zona di cottura potrebbe scaldarsi se il piano viene acceso per sbaglio. Ottenere il meglio dall’induzione è soprattutto una questione di abitudini: pentole adatte e della misura giusta, potenza dosata con criterio e una pulizia delicata ma costante. Sono piccoli accorgimenti, ma fanno la differenza sia nei risultati in cucina sia nella durata del piano.