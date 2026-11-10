Infarto nella notte, ricoverato all’Infermi il leghista Matteo Zoccarato

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rimini, 39 anni, è stato colpito da un malore mercoledì. È fuori pericolo, ma resta in cardiologia per gli accertamenti

Un infarto improvviso, nel cuore della notte, e la corsa in ambulanza all’ospedale Infermi. Matteo Zoccarato, 39 anni, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rimini, è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Cardiologia dopo essere stato colpito da un malore nella notte di mercoledì.

Il consigliere è fuori pericolo. L’emergenza è rientrata, ma i medici stanno completando gli esami per individuare le possibili cause dell’infarto e valutare il percorso di recupero. Zoccarato resterà ancora in ospedale sotto osservazione, seguito dall’équipe del reparto. La notizia si era rapidamente diffusa tra amici e colleghi politici. Domenica sera lo stesso Zoccarato ha deciso di aggiornare sulle proprie condizioni attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, spiegando di aver superato la fase più delicata e ringraziando le persone che gli sono state vicine. Dopo il suo post sono arrivati anche i messaggi di solidarietà della Lega, che ha espresso vicinanza al proprio capogruppo e gli ha augurato una pronta guarigione. Restano da definire i tempi della convalescenza e il possibile rientro in consiglio comunale.