Infermiere a scuola per i bambini che ne hanno bisogno: Marcello sollecita la Regione

Marcello evidenzia l'importanza dell’assistenza infermieristica scolastica e chiede risorse specifiche

“Garantire la presenza infermieristica ai bambini che hanno bisogno di cure anche durante l’orario scolastico”. Lo chiede Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) in un’interpellanza in cui si ricorda come a maggio 2026, un comune della provincia di Rimini abbia segnalato al Servizio sociale territoriale di ambito di Riccione il caso di un bambino con bisogni sanitari complessi, iscritto in un istituto scolastico, che necessita di una presenza infermieristica stabile durante l'orario scolastico. “Il Comune fa notare che i programmi regionali per l'integrazione scolastica finanziano soltanto l'assistenza educativa e non gli interventi sanitari. Inoltre, aggiunge che i protocolli con l'Ausl prevedono interventi su chiamata e non una presenza continuativa”, spiega Marcello, che ricorda come il caso segnalato non sia isolato, ma “mette in luce una lacuna della programmazione regionale che finisce per scaricare sulle famiglie e sui piccoli Comuni responsabilità e costi che spettano alla sfera sanitaria". Per tali motivi chiede all’esecutivo regionale se non ritenga che l'assistenza infermieristica in orario scolastico agli alunni con bisogni sanitari complessi sia una prestazione sanitaria, “da porre a carico del Servizio sanitario regionale e non dei bilanci comunali, così da garantire a tutti i bambini lo stesso livello di assistenza indipendentemente dalle dimensioni e dalle risorse del Comune di residenza”. Inoltre, chiede di aggiornare la delibera 166 del 2012 “con linee guida e risorse dedicate alla presenza, anche saltuaria, di personale infermieristico nelle scuole quando richiesto, a partire da quelle dell'infanzia”.