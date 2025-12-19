Influenza, casi in aumento anche a Rimini. L'Ausl: "Due nuovi open day vaccinali"

L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza due Open Day, durante i quali è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicati non solo alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, per le quali è ancora forte la raccomandazione stagionale, ma anche a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.30, all’ambulatorio vaccinazioni adulti della sede Ausl "Colosseo" di Rimini (via Coriano 38, scala D), con accesso libero e senza prenotazione. Dalle attività di sorveglianza attiva condotte da Ausl Romagna (dati consultabili al seguenti link https://www.auslromagna.it/argomenti/influenza-stagionale/andamento-stagionale-dei-virus-respiratori-ausl-romagna ), emerge che la circolazione dell’influenza stia iniziando a intensificarsi. Attualmente i virus influenzali circolanti sono quelli di tipo A, H3n2 e H1n2, entrambi presenti nel vaccino. "È importante vaccinarsi contro l’influenza per ridurre il rischio di forme gravi che richiedono assistenza ospedaliera e ricoveri, anche in terapia intensiva, per sé stessi e per le persone fragili con cui si è a contatto. L’invito all’open day è aperto a tutta la popolazione adulta", sottolinea l'Ausl. Si ricorda inoltre la gratuità della vaccinazione contro l’Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960 a prescindere dalla presenza di patologie e fattori di rischio.