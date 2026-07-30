Ingrandire il lago di Torello e un nuovo impianto fotovoltaico: San Leo e San Marino insieme per acqua ed energia

Presentato il piano che punta a rafforzare l'autonomia idrica del Titano e ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

San Marino e il Comune di San Leo avviano un ambizioso, doppio progetto. In primis ingrandire il lago di Torello, in modo tale da permettere un accumulo maggiore di acqua e quindi avere maggiori risorse idriche in caso di siccità estive. Sul fronte energia, invece, l'idea è quella di realizzare un grande impianto fotovoltaico nella zona di Antaneta, contigua a Torello, sempre a San Leo. Le aree appartengono all'Azienda autonoma dei servizi pubblici di San Marino. I due progetti sono ancora in embrione: il Titano e San Leo hanno avviato un percorso condiviso, nel quadro della Convenzione bilaterale tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta nel gennaio 2026. Nei prossimi giorni le parti avvieranno gli approfondimenti tecnici e definiranno il percorso amministrativo necessario allo sviluppo delle iniziative, nel rispetto delle normative vigenti e delle competenze dei rispettivi enti. Il sindaco del Comune di San Leo, Leonardo Bindi, sottolinea come "questa collaborazione rappresenti un'importante opportunità di valorizzazione del territorio e dimostri come il dialogo tra amministrazioni confinanti possa trasformarsi in un concreto motore di sviluppo. San Leo guarda con favore a progettualità che coniughino sostenibilità ambientale, innovazione e benefici condivisi, nella convinzione che le sfide del futuro possano essere affrontate efficacemente solo attraverso una leale cooperazione istituzionale".

"Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra istituzioni possa tradursi in progettualità capaci di generare benefici reciproci", dichiara il Segretario di Stato Alessandro Bevitori. "Investire nelle energie rinnovabili e nella tutela, nonché nello sviluppo della risorsa idrica, significa investire nella sicurezza, nella competitività e nella qualità della vita delle future generazioni. Si tratta di una risposta concreta che il Governo intende offrire ai cittadini, attraverso una programmazione orientata al futuro e alla sostenibilità del Paese", chiosa il Segretario di Stato.