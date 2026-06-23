Inps, Rendiconto Sociale 2025: pensioni in calo, cresce il divario di genere e aumenta l’età di uscita dal lavoro

Dal report presentato a Roma emergono meno pensioni liquidate, importi medi più bassi e forti disparità tra uomini e donne, mentre prosegue la riduzione del personale

Dal Rendiconto Sociale 2025 dell’INPS, presentato oggi a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto, emergono diversi e significativi elementi riferiti in particolare all’attività realizzata e alle prestazioni erogate ai cittadini.

Nel 2025 i pensionati INPS sono 15.435.694, di cui 7.426.392 maschi e 8.009.302 femmine, in calo rispetto ai 15.765.032 pensionati del 2022. Nel 2025, in Italia sono state liquidate 834.658 pensioni previdenziali, anch’esse in calo rispetto al dato registrato nel 2024 (861.949) e ancor più rispetto al 2022 (878.369). Questo calo è determinato soprattutto dalle restrizioni introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano.

Gli importi medi delle pensioni previdenziali vigenti e liquidate evidenziano una rilevante differenza tra i due generi, che, nel caso delle pensioni di vecchiaia, raggiunge il 45% in meno per le donne. Si evidenzia inoltre uno scostamento, in crescita negli anni, tra gli importi delle pensioni vigenti e quelle liquidate (-148 euro mensili per le pensioni di anzianità dei maschi), a dimostrazione di un tendenziale e preoccupante calo del valore medio delle pensioni.

Per quanto concerne le pensioni anticipate, infatti, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna (3.860 nel 2025 rispetto alle 26.427 del 2022) e delle quote (da ultimo Quota 103 con il ricalcolo contributivo, che passano dalle 112.982 del 2021 alle 5.643 del 2025). Crescono i trattamenti di Ape sociale mentre diminuiscono i trattamenti a favore dei lavoratori precoci, mentre i lavori usuranti restano costanti.

Aumenta l’età media di pensionamento passando, per le femmine, da 64,4 anni del 2022 ai 65,4 anni del 2025 e, per i maschi, da 63,7 anni del 2022 ai 64,1 anni del 2025. Le prestazioni pensionistiche assistenziali vigenti nel 2025 sono state 2.435.704 indennità di accompagnamento e 1.067.436 prestazioni di invalidità civile.

Nel corso del 2025 sono state accolte 723.778 domande di Assegno di Inclusione, in calo rispetto all’anno precedente, e 119.476 domande di Sostegno per la Formazione ed il Lavoro, dati complessivamente inferiori al numero di prestazioni per reddito e pensione di cittadinanza erogati nel 2022, pari a 1.039.700.

Per quanto riguarda le riscossioni da recupero crediti in fase amministrativa da aziende con dipendenti si evince un aumento rispetto al dato registrato nel 2024, passando da 7 miliardi nel 2024 a 9 miliardi nel 2025. Il dato relativo alla riscossione coattiva (attraverso l’Agenzia delle Entrate) risulta in linea rispetto all’anno precedente, attestandosi intorno a 3,6 miliardi.

Il numero delle ispezioni effettuate dall’INPS è in calo: passa da 9.701 del 2024 a 8.311 del 2025.

Continua a calare, rispetto alle annualità precedenti, il numero di DURC irregolari (14,3% rispetto al 16,2% del 2024).

Complessivamente, i dati che riguardano la qualità del servizio dell’Istituto Nazionale relativamente ai tempi di attesa per l’erogazione delle principali prestazioni mostrano un andamento tendenzialmente positivo, sia per quanto riguarda le pensioni che gli ammortizzatori sociali.

Rimangono alti e stabili i tempi medi per le visite di invalidità civile (125 giorni), mentre si riducono ulteriormente i tempi per la gestione della fase amministrativa, giunti a soli 15 giorni.

Si registra infine una ulteriore riduzione delle giacenze relative al contenzioso amministrativo e giudiziario.

Nel 2025 l’INPS ha visto una ulteriore riduzione del proprio personale, arrivando a 24.521 unità rispetto ai 25.344 dell’anno precedente e ai 26.687 del 2023.