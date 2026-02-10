Insieme per il bene di Corpolò: 7 cittadini creano un gruppo di volontariato civico

Si occuperanno della cura e del decoro dell'area urbana della località

Sta per prendere forma un nuovo gruppo di volontariato civico a Corpolò: sette cittadini si sono infatti uniti per dar vita al "Gruppo Civivo Corpolò", che si occuperà della cura e del decoro dell'area urbana della località e dei suoi spazi pubblici. La costituzione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, e sarà il secondo nato nel 2026, dopo quello che si è costituito già per la cura della Scuola Primaria Griffa.

Il nuovo gruppo si aggiunge a quello già operativo nella zona di Corpolò, che da tempo si dedica esclusivamente all'area della scuola primaria locale. Ma i sette volontari che stanno dando vita a questa iniziativa non sono nuovi all'impegno civico. Da tempo sono attivi sul territorio con diverse azioni concrete a favore della comunità, dalla pulizia degli spazi pubblici allo spazzamento della neve nei mesi invernali. Si tratta di un gruppo di cittadini molto coeso e convinto, che adesso ha deciso di formalizzare il proprio impegno attraverso il patto di collaborazione con il Comune.

Il progetto nasce dalla volontà di questi residenti di contribuire al miglioramento degli spazi comuni di Corpolò, prendendosi cura del verde pubblico, delle piazze e dei parchi. L'obiettivo è favorire un ambiente di vita più pulito e decoroso per tutti i cittadini, segnalando quando necessario agli enti competenti la necessità di interventi specifici che richiedono personale qualificato o attrezzature particolari.

Il Comune di Rimini sosterrà l'attività del gruppo, come di consueto si fa con tutti i gruppi, fornendo le indicazioni operative necessarie e mettendo a disposizione strumenti e attrezzature utili anche tramite la collaborazione con la società Anthea. Inoltre, come prevede il regolamento, garantirà la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per tutti i volontari aderenti al patto, oltre a coprire eventuali spese necessarie allo svolgimento delle attività.