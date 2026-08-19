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Insulti ai Tre Martiri di Rimini sui social, Comune valuta denunce

"In ogni caso affiancheremo associazioni e istituzioni civili in ogni azione legale"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
19 agosto 2026 16:36
Insulti ai Tre Martiri di Rimini sui social, Comune valuta denunce - Il sindaco Sadegholvaad PH Riccardo Gallini
Il sindaco Sadegholvaad PH Riccardo Gallini
Rimini
Attualità
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Il Comune di Rimini è pronto a denunciare gli haters dei sociali che hanno pubblicato commenti irriguardosi e offensivi verso i tre Martiri di Rimini: Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani. Lo annuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Su quel sacrificio, su quel martiro ad opera dei fascisti, si fonda l'identità e quindi la rinascita stessa di Rimini, una città rasa al suolo dalle bombe e dal dolore provocato dalla dittatura, Medaglia d'Oro al Valor Civile". A palazzo Garampi si valuterà se agire per vie legali, ma in ogni caso, precisa il primo cittadino, "come Comune affiancheremo associazioni e istituzioni civili in ogni azione che vorranno intraprendere a tutela della memoria dei Tre Martiri e della Città di Rimini".

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