Intelligenza artificiale e futuro delle città, a Rimini un convegno sulle sfide della rivoluzione digitale

Appuntamento venerdì 30 ottobre con il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e Michele Mezza dell’Università Federico II di Napoli

Venerdì 30 ottobre alle ore 20.45, nella sala Massimo Pironi di c. so d’Augusto n. 231 a Rimini, si terrà il convegno "L'intelligenza artificiale e il potere delle città", organizzato dall’Istituto Gramsci di Rimini in collaborazione con il Partito Democratico.

L'intelligenza artificiale, le tecnologie digitali e gli algoritmi stanno modificando, con il rischio di una loro obliterazione di fatto, le nostre democrazie. Pochi monopolisti nordamericani, proprietari di questi sistemi, intervengono pesantemente nelle elezioni di altri Paesi e nei loro processi decisionali, con la riduzione delle prerogative di cittadinanza a quelle, non più soltanto, di mero consumo, ma anche di produzione di dati da espropriare.

Davvero non possiamo farci nulla? Possiamo essere solo soggetti passivi di fronte a questa rivoluzione tecnologica? Già in passato, davanti a rivoluzioni dei sistemi produttivi, a innovazioni radicali, c’è stata una dialettica fra apocalittici e integrati. Poi si capì che con la lotta si scoprivano nuovi strumenti e nuovi metodi: emerge la possibilità di negoziare il cambiamento.

È nel governo democratico della città che può sorgere un potere negoziale, capace di fare la differenza in questa sfida epocale che mette in gioco la nostra libertà e il futuro stesso della nostra società.

Di questo parleremo con Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e con Michele Mezza dell’Università Federico II di Napoli, ex giornalista Rai: passare dalla denuncia alle Proposte di Intervento, come l’idea di un Piano Regolatore Digitale che sarà illustrata nel corso della serata. Introduzione di Giulia Corazzi, segretaria provinciale PD, e di Carlo Casadei, presidente Istituto Gramsci di Rimini.