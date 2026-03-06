Intelligenza Artificiale imperversa: "In Romagna l'applichiamo già al mercato immobiliare"

Gruppo Immobiliare I-service: "Non si tratta di assecondare una moda, ma di fare scelte strategiche"

Nel mercato immobiliare di oggi non è sufficiente “conoscere il mestiere”. Occorre saper leggere il cambiamento, anticipare le tendenze e costruire un’organizzazione capace di reagire in tempi rapidi. È da questa consapevolezza che nasce la scelta di Antonio Sgambato, geometra e titolare del Gruppo Immobiliare I-service (con sedi a San Mauro Pascoli, Rimini, Cervia e Cesenatico), di completare un articolato percorso di formazione sull’Intelligenza Artificiale applicata al lavoro tecnico e alla gestione aziendale.

“Qui non si tratta di assecondare una moda, ma di fare scelte strategiche, perché per un imprenditore l’innovazione non può essere un inseguimento. Deve diventare direzione. Il settore immobiliare - prosegue Sgambato - sta vivendo una trasformazione profonda: digitalizzazione dei processi, strumenti sempre più avanzati, clienti più informati e un’accelerazione generale dei tempi decisionali. In questo contesto, restare ancorati ai metodi tradizionali significa spesso perdere competitività. Evolvere, invece, vuol dire creare un vantaggio prima che diventi un obbligo”.

Il Gruppo Immobiliare I-service opera in Romagna, un territorio dinamico, con un mercato articolato e esigenze diversificate: “Lavorare qui - prosegue Sgambato - richiede conoscenza delle dinamiche urbanistiche locali, attenzione alle specificità normative e amministrative, capacità di cogliere opportunità di sviluppo e dialogo continuo con un tessuto economico variegato”.

Il posizionamento dell’azienda si fonda su tre pilastri: competenza tecnica strutturata, visione imprenditoriale e capacità organizzativa. “La formazione sull’Intelligenza Artificiale - spiega - si inserisce proprio in questa traiettoria: integra l’esperienza maturata sul campo con strumenti di analisi, pianificazione e gestione, contribuendo a rendere i processi più efficienti e le scelte più supportate dai dati”.

Per un gruppo immobiliare strutturato, l’IA non è un tema futuristico: è una leva concreta contemporanea. Secondo Sgambato, infatti, “può migliorare l’efficienza organizzativa, la gestione interna delle pratiche, l’analisi del mercato, la pianificazione degli investimenti e la qualità della comunicazione aziendale. In altre parole, può rafforzare un modello operativo più rapido, più solido e più competitivo”.

Ma innovare, sottolinea Sgambato, è anche una forma di responsabilità. “Non si tratta di sostituire l’esperienza: si tratta di potenziarla”. Investire in formazione manda un messaggio chiaro alla squadra, ai collaboratori e ai clienti: l’azienda è in evoluzione costante: “Guardare avanti, oggi - ricorda - significa costruire valore per domani. E per I-service l’Intelligenza Artificiale è parte di una visione più ampia: organizzazione più efficiente, processi ottimizzati, decisioni guidate dai dati e una comunicazione moderna e strategica. In un mercato dove spesso i servizi sono frammentati tra professionisti diversi, noi ci distinguiamo per un modello organizzativo coordinato e strutturato, che ci consente di evolverci ulteriormente. I dati ci danno ragione, visto che il 90 per cento dei clienti dell’agenzia immobiliare si rivolge a noi anche per lo studio tecnico, mentre il 70 per cento dei clienti che vogliono ristrutturare scelgono la nostra azienda”.