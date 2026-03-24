Intenso fine settimana per il Circolo Tennis Novafeltria: vittorie, finali e ottimi piazzamenti

Brilla Alex Podestà, bene anche Francesco Moni, vittoria nel campionato Tpra maschile

È stato un fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per il Circolo Tennis Novafeltria, protagonista su più fronti tra tornei giovanili e campionati a squadre Fitp-Tpra.

All’Accademia Galimberti di Cattolica, nel torneo Green, arrivano risultati di rilievo: Noemi Cupi conquista la finale, cedendo poi 4/1 a Sofia Mangione del Ct Coriano, mentre Francesco Moni si impone con un brillante 4/2 su Giulio Baccalini, portacolori dell’accademia ospitante.

Buone prestazioni anche per Federico Guidi, Samuele Valentini, Danilo Peliuk, Amalia Celli e Mia Benzi, che confermano la crescita del vivaio novafeltriese.

Sempre a Cattolica, nel torneo Super Green, si mette in luce il giovane Alex Podestà, che in finale supera Jean Philippe Casadei con un netto 4/10, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella categoria.

Sfuma invece per un soffio la vittoria nella finale del torneo a squadre Green disputata a Coriano: decisivo l’equilibrio dei singolari, con il successo netto di Moni (6/0), la sconfitta al tie-break di Guidi (7/6) e lo stop di Cupi (6/4).

Nel campionato Tpra maschile a squadre arriva una convincente vittoria per 3/0 contro il Ct Casalboni di Santarcangelo. Enrico Cerbara supera Luca Cafaro 6/1 6/4, Giorgio Cappella domina Dante Bevilaqua con un doppio 6/1, mentre il doppio formato da Pasquale Novelli ed Enea Pavani chiude i conti battendo Luca Canali e Matteo Zanotti 7/6 6/3.

Nel campionato femminile, invece, arriva una sconfitta contro le più titolate avversarie del Ct San Marino. Nonostante il risultato, da sottolineare l’impegno e la prova di Patrizia Sacchetta, Lisa Brizzi, Caterina Faeti e Tamara Mattei.