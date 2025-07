inter, prima offerta del Galatasaray per Calhanoglu. I turchi ci provano anche per Sommer

In difesa può uscire uno tra Bisseck e Acerbi, interesse per Leoni del Parma

Sulla carta, la rosa dell'Inter è completa: 27 giocatori compresa la quinta punta Taremi e il fantasista Carboni. Il neo allenatore Chivu, rispetto al suo predecessore Inzaghi, può contare sui nuovi acquisti Sucic, Luis Henrique e Bonny, inoltre è tornato il centravanti Pio Esposito dopo un'ottima annata allo Spezia. Ma il mercato in uscita potrebbe dare spazio a nuovi ingressi. Il Galatasaray ha presentato la prima offerta per Calhanoglu, 17 milioni secondo quanto riferisce Sportmediaset. Troppo poco per l'Inter, che però inizia a pensare a un sostituto. Il n.1 della lista è Ederson dell'Atalanta. Sempre il Galatasaray punta al portiere Sommer, che però chiede un ingaggio di 7-8 milioni. In difesa interessamento dell'Al-Hilal di Inzaghi per Acerbi, su Bisseck c'è l'Aston Villa. Marotta, in caso di cessione, è pronto ad affondare il colpo per il giovane talento del Parma Leoni, che Chivu ha allenato lo scorso anno in gialloblù. In lista c'è anche De Winter del Genoa.