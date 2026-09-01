International Bike Festival a Misano: la bici racconta il territorio tra costa ed entroterra

Dal 4 al 6 settembre, il Misano World Circuit si trasforma nella casa della bicicletta con l’International Bike Festival 2026

Dal 4 al 6 settembre, il Misano World Circuit si trasforma nella casa della bicicletta con l'edizione 2026 dell’International Bike Festival, organizzato da Movestro Srl, società del Gruppo Ieg- Italian Exhibition Group. Nato nel 2018, Ibf è oggi una piattaforma dedicata alla bike industry e alla mobilità urbana, dove il pubblico può scoprire e provare direttamente sul circuito nuovi prodotti e tecnologie. Accanto all’area espositiva trovano spazio talk, workshop e incontri dedicati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo, oltre alle competizioni de La Gialla Cycling, con proposte per ciclisti di diversi livelli, dalle prove cicloturistiche alle gare dedicate ai più giovani. Un’occasione per raccontare un territorio che non si esaurisce sul lungomare, ma offre una rete di percorsi e possibilità per vivere la bicicletta tra costa ed entroterra.