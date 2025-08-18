Altarimini

International Street Food a Misano: quattro giorni di gusto e divertimento

Dal 21 al 24 agosto, Misano Adriatico sarà il centro del gusto con uno degli eventi gastronomici più amati in Italia

A cura di Redazione
18 agosto 2025 17:37
Dal 21 al 24 agosto 2025, Misano Adriatico si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto: la celebre Intenational Street Food, tra gli eventi enogastronomici più amati e seguiti in Italia, farà tappa nel Parco Mare Nord per la sua 95ª tappa, portando con sé i profumi, i sapori e le atmosfere di un viaggio culinario intorno al mondo.

La manifestazione, ideata e guidata con passione da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), noto a tutti come il "Re dello Street Food", rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire e vivere il cibo in modo autentico, conviviale e internazionale.

Con oltre 200 tappe previste in tutta Italia per l’edizione 2025, l’International Street Food si conferma una delle realtà più dinamiche e coinvolgenti del panorama gastronomico nazionale. Ogni tappa è un evento a sé, e quella di Sabaudia si preannuncia speciale: un lungo weekend dedicato ai sapori, all’incontro tra culture e al divertimento.

Un festival che unisce gusto e spettacolo

Tra gli stand e i truck, i visitatori potranno assaporare un’incredibile varietà di proposte culinarie: dalle tradizionali fritture di Don Fritto alle specialità messicane, il kürtős ungherese, i gustosissimi hamburger di Chianina e di Scottona, senza dimenticare i classici arrosticini abruzzesi, la pizza fritta e la cucina siciliana. Ad accompagnare il tutto, una curata selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali.

