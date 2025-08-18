International Street Food a Misano: quattro giorni di gusto e divertimento

Dal 21 al 24 agosto, Misano Adriatico sarà il centro del gusto con uno degli eventi gastronomici più amati in Italia

Dal 21 al 24 agosto 2025, Misano Adriatico si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto: la celebre Intenational Street Food, tra gli eventi enogastronomici più amati e seguiti in Italia, farà tappa nel Parco Mare Nord per la sua 95ª tappa, portando con sé i profumi, i sapori e le atmosfere di un viaggio culinario intorno al mondo.

La manifestazione, ideata e guidata con passione da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), noto a tutti come il "Re dello Street Food", rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire e vivere il cibo in modo autentico, conviviale e internazionale.

Con oltre 200 tappe previste in tutta Italia per l’edizione 2025, l’International Street Food si conferma una delle realtà più dinamiche e coinvolgenti del panorama gastronomico nazionale. Ogni tappa è un evento a sé, e quella di Sabaudia si preannuncia speciale: un lungo weekend dedicato ai sapori, all’incontro tra culture e al divertimento.

Un festival che unisce gusto e spettacolo

Tra gli stand e i truck, i visitatori potranno assaporare un’incredibile varietà di proposte culinarie: dalle tradizionali fritture di Don Fritto alle specialità messicane, il kürtős ungherese, i gustosissimi hamburger di Chianina e di Scottona, senza dimenticare i classici arrosticini abruzzesi, la pizza fritta e la cucina siciliana. Ad accompagnare il tutto, una curata selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali.