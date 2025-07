Interventi per alluvioni: la Senatrice Spinelli ringrazia il commissario Curcio

"Un miliardo di euro di risorse, per la prevenzione, la sburocratizzazione, la semplificazione normativa"

La Senatrice Domenica Spinelli ringrazia il commissario post-alluvione, Fabrizio Curcio, che ha incontrato questa mattina, giovedì 3 luglio, a Rimini, gli amministratori locali:

“Desidero ringraziare il commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione, Fabrizio Curcio, che stamattina ha incontrato gli amministratori locali della provincia di Rimini per illustrare le disposizioni urgenti contenute nel decreto legge n. 65 dello scorso 7 maggio per le Regioni colpite da eventi alluvionali, di imminente conversione in legge. Desidero ringraziarlo sia in veste di amministratore locale che di senatrice, per la chiarezza della sua esposizione e per la sua serietà. Il decreto dimostra l’incessante impegno del Governo, con un miliardo di euro di risorse, per la prevenzione, la sburocratizzazione, la semplificazione normativa e l’intervento dinanzi a calamità naturali di diverso tipo: interventi che l’Italia attendeva da tempo.”