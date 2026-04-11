Interventi su strada Marecchiese, Marcello: "Iter va avanti". Ma costi imponenti: 400 milioni

"Anche a stralci e potrà trovare finanziamento nell’aggiornamento del contratto di programma in fase di redazione"

“Sostenere che lo Stato non abbia ancora impegnato un euro sulla Marecchiese è una rappresentazione mendace e scorretta della realtà e rischia di trasmettere ai cittadini un messaggio fuorviante su un’infrastruttura strategica per il territorio”. Così Alice Buonguerrieri e Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, in merito a quanto emerso dall'incontro di giovedì scorso organizzato dal forum di quartiere 11 nella sala del Tituccio di Corpolò.

“Comprendiamo l’attenzione e le preoccupazioni dei residenti sul tema della sicurezza e della viabilità, ma proprio per questo è necessario attenersi ai fatti e non dar luogo a mistificazioni. Anas ha già redatto il Quadro Esigenziale, trasmesso il 25 giugno 2025 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Emilia-Romagna. Successivamente, con nota del 5 febbraio 2026, il Mit, riconoscendo la valenza trasportistica dell’intervento ed il lavoro progettuale già svolto da Anas commissionato dall’attuale Governo , ha espresso il nullaosta al prosieguo delle attività progettuali”, evidenzia Marcello. Si tratta di "un passaggio formale e sostanziale importante, che smentisce l’idea di uno Stato fermo o assente. L’iter prevede ora la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, del Documento di Indirizzo della Progettazione e del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, come previsto dall’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023”.

In un secondo momento, sarà avviato l’iter autorizzativo, che comprende il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il parere di compatibilità ambientale, la procedura espropriativa e la Conferenza dei Servizi conclusiva.

Si stimano costi totali per 400.000 milioni di euro. "Anche a stralci e potrà trovare finanziamento nell’aggiornamento del contratto di programma in fase di redazione. – chiosano Buonguerrieri e Marcello - È dunque evidente che non siamo di fronte al nulla, ma a un percorso istituzionale e tecnico già avviato, solo da questo Governo, che deve essere seguito con serietà e responsabilità, senza slogan e senza semplificazioni e senza lotte tra alta e bassa Valle del Marecchia. Su un’opera così importante per la sicurezza, i collegamenti e lo sviluppo dell’intera area, Fratelli d’Italia continuerà a monitorare ogni passaggio, con l’obiettivo di arrivare a un risultato concreto e prezioso per il territorio”.