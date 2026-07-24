Intervento anti erosione al porto canale di Riccione: stop ai bagni per ragioni di sicurezza

L'intervento avrà così inizio inizio alle ore 4 di lunedì 27 luglio per concludersi nella serata di martedì 28 luglio

Prendono il via a Riccione le operazioni per il ripristino delle adeguate condizioni di navigabilità nell’area del porto canale. A causa della naturale conformazione della foce e dell’azione delle correnti marine, il fondale ha subito un progressivo insabbiamento che rende ora indispensabile un intervento straordinario di dragaggio dell’imboccatura. Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza e tutelare la salute di cittadini e turisti, è stata predisposta una sospensione temporanea della balneazione nello specchio d’acqua adiacente alla zona dei cantieri.

L'intervento avrà così inizio inizio alle ore 4 di lunedì 27 luglio per concludersi nella serata di martedì 28 luglio. A scopo puramente cautelativo, il divieto di balneazione entrerà in vigore contemporaneamente all’avvio dei lavori e si protrarrà fino alle ore 15 di mercoledì 29 luglio, estendendosi per circa diciotto ore oltre la conclusione delle operazioni idrauliche per garantire la completa limpidità e salubrità delle acque.

L’area interessata dalla misura comprende un tratto tra la zona a nord e quella a sud del molo. I bagnanti e i frequentatori delle spiagge troveranno sul posto un’adeguata segnaletica informativa redatta in cinque lingue, affissa presso gli stabilimenti balneari coinvolti, insieme alle consuete bandiere di segnalazione bicolore rosse e bianche sulle postazioni di salvataggio per indicare la temporanea inagibilità dello specchio d’acqua.

