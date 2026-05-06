Investe con lo scooter un 67enne e non si ferma: individuato il presunto pirata della strada

Si tratta di un 22enne residente nel Riminese. Sul suo scooter danni compatibili con quelli del sinistro avvenuto a Coriano

Un 22enne italiano, residente nel Riminese, è stato denunciato per le ipotesi di reato di lesioni personali stradali, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. La vicenda, oggetto di indagine dei Carabinieri di Coriano, risale alla sera del 27 aprile 2026. Un 67enne, intento ad attraversare la rotatoria in via Piane a Coriano, fu travolto da uno scooter di colore chiaro, il cui conducente si allontanò senza prestare soccorso, mentre il 67enne fu ricoverato in ospedale, con lesioni alle gambe, e sottoposto a delicato intervento chirurgico. I Carabinieri, nel ricostruire i fatti, hanno esaminato i frammenti dello scooter e analizzato i sistemi di videosorveglianza, giungendo all'identificazione del 22enne. Lo scooter in suo possesso, riferisce l'Arma, presentava danni compatibili con la dinamica dell'incidente. Dagli accertamenti è emerso che il 22enne circolasse privo di assicurazione e senza il patentino.