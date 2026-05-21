Investì e uccise un 90enne a Villa Verucchio: il pm chiede l'archiviazione

Morte di Gervaso Crescentini, scontro sulla perizia

A quasi un anno dall’incidente mortale di via Marecchiese a Villa Verucchio, la Procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione per il conducente della Opel Astra che il 15 luglio scorso investì e uccise Gervaso Crescentini, 96 anni. (Vedi articolo) Secondo il pm, supportato dalla consulenza tecnica, l’impatto sarebbe stato inevitabile a causa dell’attraversamento improvviso dell’anziano fuori dalle strisce pedonali.

Di diverso avviso i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Martina Montanari, che contestano la richiesta di archiviazione. La difesa evidenzia l’assenza di frenata e i circa 50 metri percorsi dall’auto dopo l’urto, elementi che farebbero ipotizzare una velocità superiore a quella stimata dal perito. Inoltre, l’investimento sarebbe avvenuto in pieno giorno, in centro abitato e vicino alle strisce.

Determinanti anche le dichiarazioni di un testimone, che non avrebbe visto manovre evasive da parte dell’automobilista. Per la legale, l’attraversamento fuori dalle strisce potrebbe configurare un concorso di colpa della vittima, ma non escludere automaticamente responsabilità del conducente. Ora la decisione spetta al gip di Rimini.