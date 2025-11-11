Investiti da un'auto, due ragazzi scagliati via per diversi metri: grave incidente a Rimini

Ad avere la peggio, tra i due investiti, è stato un 24enne, portato all'ospedale Bufalini di Cesena

Due giovani di nazionalità magrebina, di 19 e 24 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (martedì 11 novembre) a Rimini, poco dopo la rotatoria di Viale della Repubblica. Secondo una prima ricostruzione, i due nordafricani stavano attraversando sulle strisce pedonali nei pressi della concessionaria Ricci Due, quando è sopraggiunta una Station Wagon: l'auto ha investito i ragazzi, scaraventandoli a una decina di metri dal punto di impatto.

Ad avere la peggio, tra i due, il 24enne, portato dall'ambulanza all'ospedale Infermi e poi trasferito al Bufalini di Cesena con l'elicottero. Meno grave il più giovane. Strada chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi della Polizia Stradale.