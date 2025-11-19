Investito da auto, ciclista batte il capo contro il parabrezza: interviene l'eliambulanza

L'incidente è avvenuto a San Giovanni in Marignano

Verso le 13 di oggi (mercoledì 19 novembre), si è verificato un incidente stradale a San Giovanni in Marignano, in via dei Castagni. Una donna, alla guida della sua Peugeot 308, diretta verso la rotatoria sulla Strada Provinciale 17, all’incrocio con via Roma, ha investito un uomo in bicicletta: questi, uscendo da un’area privata, si stava immettendo in via dei Castagni. L’impatto è stato inevitabile: il ciclista ha colpito il parabrezza con il capo, per poi cadere sull’asfalto.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, seguita dall’automedica che, valutate le condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di San Giovanni in Marignano, con cinque agenti.

Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato con l’elicottero in codice 2/3 all’ospedale Bufalini di Cesena.

Ballante