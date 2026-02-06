"Io sto con le forze dell'ordine": gazebo della Lega in piazza Tre Martiri

Sarà possibile sottoscrivere l’appello "Io sto con il poliziotto", a sostegno dell’agente di polizia indagato a Milano per aver ucciso un giovane nordafricano durante controllo antispaccio

La Lega si mobilita nel prossimo fine settimana "a sostegno delle Forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del Pacchetto Sicurezza appena approvato". A Rimini la Lega sarà presente in piazza Tre Martiri sabato 7 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30 .

"Il partito guidato da Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, sarà presente con centinaia di gazebo in tutta Italia, da Nord a Sud, per dare voce a una vicinanza concreta a donne e uomini in divisa. Durante l’iniziativa sarà possibile sottoscrivere l’appello Io sto con il poliziotto, a sostegno dell’agente di polizia indagato a Milano per aver colpito e ucciso uno straniero di origini marocchine durante un controllo anti-spaccio nel quartiere Rogoredo. Un gesto simbolico ma significativo a sostegno di chi ogni giorno opera per garantire sicurezza e legalità nelle nostre città. La mobilitazione assume un significato ancora più rilevante alla luce dei recenti e gravissimi episodi di aggressioni violente alle Forze dell’Ordine durante la manifestazione di Torino di sabato scorso che confermano la necessità di appoggiare senza ambiguità l’attività delle Forze dell’ordine", si legge nella nota divulgata dalla Lega.