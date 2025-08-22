Irene Grandi chiude Riccione Summer Music: va in archivio la prima estate senza Radio Deejay

L'amministrazione comunale: "Bilancio positivo, iniziativa di qualità"

Ieri sera (giovedì 21 agosto) Irene Grandi ha chiuso la rassegna Riccione Summer Music. L’artista toscana ha fatto ballare e cantare un pubblico entusiasta in piazzale Roma, ripercorrendo i suoi più grandi successi e omaggiando artisti storici della musica italiana. Il pubblico ha accolto con calore brani iconici come Bum Bum e In vacanza da una vita, oltre alle celebri cover La tua ragazza sempre, con la dedica a Vasco Rossi, e Se mi vuoi in onore di Pino Daniele.

Quest'estate Riccione ha rinunciato alla partnership con Radio Deejay, una scelta che è stata fonte di dibattiti e anche di polemiche. L'amministrazione comunale, conclusa Riccione Summer Music, ribadisce la bontà della propria scelta. "Il concerto di Irene Grandi ha messo il sigillo su un'estate di successi per la musica a Riccione, confermando il bilancio estremamente positivo della rassegna Riccione Summer Music. L’iniziativa ha offerto un programma vario e di alta qualità, con sette grandi eventi che hanno attirato un pubblico numeroso e diversificato", è il commento dell'amministrazione Angelini, che chiosa: "Il successo di “Riccione Music City” dimostra che la città ha saputo cogliere le aspettative del suo pubblico, offrendo un programma di intrattenimento di alta qualità che rafforza il suo ruolo di destinazione turistica di primo piano".