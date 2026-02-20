Ispirandosi ai Mutoid, ragazzi realizzano scultura con materiali di recupero per la biblioteca di Rimini

L'inaugurazione sabato 21 febbraio

Si va completando in questi giorni l’installazione di landing art per il cortile della Biblioteca Gambalunga. Un’azione culturale a cura di Alcantara Teatro per la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini, inserita all’interno del percorso divulgativo partecipativo del Piano del Verde Rimini volto a sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione del verde e del riuso.

Alla scenografia verde nel cortile della biblioteca, realizzata nel periodo natalizio con soli materiali ecosostenibili, per stimolare i fruitori della biblioteca e tutti i cittadini a riflettere sui temi della sostenibilità ambientale, si affiancherà una nuova installazione d'arte pubblica collettiva che trasforma i materiali di scarto in valore estetico, promuovendo l’educazione ambientale e la cultura del riuso tra i giovani.

L’installazione non nasce come gesto artistico calato dall’alto, ma come prodotto di un laboratorio creativo in cui sono coinvolti 15 ragazzi e ragazze adolescenti, invitati a riflettere sui temi del riuso e dell’arte come azione sociale. Ad accompagnarli, Alcantara Teatro in collaborazione con Mutoid Waste Company e Anthea, realtà con una consolidata esperienza pedagogica in questo settore.

L’inaugurazione della nuova scultura per il chiostro della Biblioteca Gambalunga si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17.30 alla presenza dei giovani artisti insieme a Nikki Mutoid Waste Company e Damiano Scarpa di Alcantara Teatro, con un saluto dell’assessore alla cultura del Comune di Rimini Michele Lari.